Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

Güncelleme Tarihi:

Ayşe Barımın tahliyesine itiraz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 10:01

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım dün tahliye edildi. Barım hakkındaki tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itiraz edildi. (DHA)

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'inci duruşması dün görüldü. Duruşmada ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi. Ayşe Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

TAHLİYESİNE İTİRAZ

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım dün tahliye edildi. Barım hakkındaki tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itiraz edildi. (DHA)

