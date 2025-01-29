Ayşe Barım’ın savcılık ifadesine ulaşıldı: Kimseye talimat vermedim

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GEZİ Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ suçundan tutuklanan ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı, menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Oyuncu menajeri olduğunu ve aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Ayşe Barım, savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Gezi Parkı eylemlerinin başlarında, 2013 Mayıs ayı içerisinde beni bu konuyla ilgili kimse aramadı. Kimse benden birliktelik kurma adına finans ya da isimle destek olma adına herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı. Gezi Parkı’nın ilk başladığı ve benim ilk gittiğim dönemde hatırladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde beraber çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Beni, tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birisi arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı’na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz’ dediler. Hemen ‘Ben de geliyorum’ dedim. Gezi Pastanesi’nin karşı tarafında boş bir alanda toplanılmıştı. Bireysel olarak kendim gittim. Oyunculara eşlik etmek üzere buluştum. Gezi Parkı’na hatırladığım kadarıyla 1 ya da 2 kez gitmişimdir. Başkaca gitmişliğim yoktur. İlk kez gittiğimde sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. 2’inci kez gittiğimde çok kısa süreliğine gittim ve birisiyle beraber gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. İkinci kez gittiğimde de sanatçılarla beraberim diye hatırlıyorum. Gaz dahi yemedim.

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‘HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER İFTİRADIR’

Kimseyi yönlendirmedim. Ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara da böyle bir açıklama yapmaları hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı. Bana göstermiş olduğunuz görüntüdeki telefon ile konuşan Halit Ergenç’in yanındaki kişi benim. Kiminle iletişim kurduğumu hatırlamıyorum. Ancak mutlaka nerede olduğumuzu yakın arkadaşlarımdan birine söylüyorumdur diye tahmin ediyorum. 2017’de Belçika’ya gitmedim. Gant şehrini hiç görmedim. Basında çıkan ‘Evimde hepsinin kaseti var. Siz rahat olun. Gezi’de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım. Elleri mahkûm’ şeklinde haberler iftiradır. Bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikâyetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum. Bu iddiadan başka bir şey değildir. Zaten aleyhime yapılan bütün iddialar hakkında suç duyurusunda bulundum. Psikolojik olarak haberlerden etkilendiğim için benimle ilgili haberleri avukatlarım takip eder ve hukuki anlamda gerek duyulan suç duyurularını kendileri yaparlar.

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‘BİLDİRİYE KATILMIYORDUM’

Ayşe Barım ifadesinin devamında savcının kendisine yönelttiği soruları da cevapladı. Gezi Davası sanıklarından oyuncu Memet Ali Alabora ile yaptığı telefon görüşmeleri sorulan Ayşe Barım, Alabora ile Oyuncular Sendikası Başkanı olması nedeniyle görüştüğünü aktardı.

Osman Kavala ile gerçekleştirdiği 39 telefon görüşmesiyle ilgili Barım ifadesinde ise Kesik isimli filmin galasının Osman Kavala’ya ait iş merkezinde yapılacak olmasından dolayı olduğunu söyledi.

“Neden size bildiri hakkında soru sorulur, bildirinin içeriği nedir, bu bildiriyi kim nereden ne şekilde yayınlayacaktır?” sorusuna ise Barım, “Tape’de ismi geçen şahıslar Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater, Devin Özgün Çınar, Sevilay Demirci, Şebnem Sönmez ve Levent Üzümcü’dür. Benim fikrim böyle bir bildirinin yayımlanmaması yönündedir. İçeriğini hatırlamıyorum, kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Bildiriye katılmıyordum ve tasvip etmiyordum” diye cevap verdi.

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‘HERKESİN KENDİ KARARLARI VAR’

- AYŞE Barım ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Help Turkey’ isimli hashtag Twitter etkileşiminin benimle asla bir ilgisi olamaz. Bu paylaşım Türkiye’de çok kişi tarafından paylaşılmıştır. Bu paylaşım benim bilgim, dahilim dışında milyonlarca kişi tarafından yapılmıştır. Böyle bir yönlendirme yapmadım. Bilgisayarımda çıkan ‘Occupy Gezi’ kadın görselini bana tahminimce birisi göndermiştir. Bu görseli Bergüzar Korel’e benzettiğim için saklamış olabilirim. Başka hiçbir manası yoktur. Bir menajer olarak görevim birlikte çalıştığım oyuncuların iş ve kariyerlerini yönetmek. Oyuncular sanatçıdır. Bu sanatçıların kendi fikirleri, iradeleri ve kendi kararları vardır. Hiçbir şekilde onların fikirlerini yönlendirme yaparak herhangi bir organizasyon işine girmedim.

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‘PSİKOLOJİM ÇOK KÖTÜ’

Üç haftadır süre gelen bu kâbusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetimin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. Bütün iş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Sosyal medyadaki yönlendirmelerle böyle bir süreç yaşadığım için son derece üzgünüm ve sağlığım çok kötü bir biçimde etkilendi.”

TUTUKLANMA NEDENİ

- AYŞE Barım’ın tutuklanma gerekçesinin detayları ortaya çıktı. Barım hakkındaki tutuklama kararında, atılı suçun vasfı, fezleke içeriği, HTS verileri, soruşturmanın geniş çaplı devam ediyor olması ve delillerin toplanma aşamasında olduğuna değinildi. Tüm bunlar değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirlerin yetersiz olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

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‘YÖNLENDİRİLMEDİK’

- AYŞE Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 ünlü oyuncu ifade verdi. Oyuncular arasında Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi isimler vardı. Ancak savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu hakkında, tanık olarak verdikleri beyanlarında gerçek dışı ifadeler olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Oyuncu Halit Ergenç, Ayşe Barım’la 2000’li yılların başında tanıştığını belirterek, “Bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik. Memet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var” dedi.

‘YALAN TANIKLIK’ SUÇLAMASI

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da ifadesinde, Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyledi. Kendisine Ayşe Barım ile Gezi Parkı olayları döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulan Kocaoğlu, “Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararlarımı kendim alırım. O dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik” diye konuştu.

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu, ancak buna rağmen ifadelerinde irtibat kurmadıklarını söylemeleri nedeniyle, iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak ‘yalan tanıklık’ suçundan ayrıca soruşturma açtı.