Ayşe Barım’ın Gezi davası 7 Temmuz’da

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Barım hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ iddiasıyla 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve ülke çapında meydana gelen olaylara genel olarak bakıldığında söz konusu eylemlerin gelişigüzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü ileri sürülmüştü.

‘SANATÇILARI YÖNLENDİRDİ’

Ayşe Barım’ın halkın sempati duyarak kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek olan sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon, yönlendirme yönünde faaliyet gösterdiği iddia edilmişti. İddianame, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek 7 Temmuz’a duruşma günü verdi.