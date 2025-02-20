Ayşe Barım’a tahliye veren hâkime soruşturma

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Barım’ın avukatları sulh ceza hâkimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Hâkimlik, itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine avukatlar, tutukluluğa itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme Hâkimi Fatih Kapan, “şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı” gerekçesiyle tahliye kararı verdi. Başsavcılık, Barım’ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden tutuklama kararı verdi. HSK 1. Dairesi, Hâkim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.