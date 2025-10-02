Ayşe Barım’a tahliye

Haberin Devamı

MENAJER Ayşe Barım, hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada dün 2. kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir önceki celse haklarında zorla getirme kararı çıkarılan 15 ünlü isim tanık olarak dinlendi. Duruşmada Ayşe Barım ile ilgili ihbarda bulunan Sedat Gün de tanık olarak dinlendi. Gün, “Ayşe Barım’ı sosyal medya ve televizyondan tanıyorum. Sosyal medyada gördüğüm şeyleri ihbar ettim, bir vatandaş olarak görevimi yaptım sadece, ihbarım buna istinaden. Sanıkla ilgili gördüğüm bildiğim bir durum yok. Gezi Parkı’na katılmadım. Vatandaşlık hassasiyetiyle hareket ettim” dedi.

YAŞAM HAKKIMI İSTİYORUM

Duruşmada söz verilen Ayşe Barım gözyaşlarına boğularak özetle “Hayatım boyunca suç işlemedim, soruşturma geçirmedim. Sürekli kendime aynı soruları soruyorum. Neden tutuklandım? Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu süreç beni çok korkutuyor, çaresizim biraz. Beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. 30 kilodan fazla kaybettim. Haziran ayından itibaren ciddi bayılmalarım başladı. Bu bayılmalarla ilgili hastanelere sevkler oldu. Sevkler sırasında bile panik ataklar geçirdim. En az 12 kere çeşitli devlet hastanelerine gittim. Toplam 20-30 hocaya muayene oldum. Tüm raporlarım acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyor. Yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak için tahliyemi istiyorum.”

Mahkeme heyeti, beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin raporları, anevrizmaya ilişkin yapılan tespitleri ve tanıkların dinlenmiş olmasını dikkate alarak Ayşe Barım’ı yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi vererek tahliye etti.

15 ÜNLÜ TANIKLIK YAPTI

-Duruşmada tanıklık yapan ünlü isimlerden bazılarının ifadeleri şöyle:

- Oyuncu Bergüzar Korel: “Ayşe Barım Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Sosyal medya paylaşımlarımıza yönelik yönlendirmesi de olmadı.”

- Oyuncu Ceyda Düvenci: “Gezi Parkına kendi irademle katıldım. Ayşe apolitiktir. Recep Tayyip Erdoğan ile oyuncular olarak görüşmeye ben de davet edildim ve gittim. Yavuz Bingöl aradı, beni o çağırdı Ankara’ya.”

- Oyuncu Halit Ergenç: “Böyle şeylerin kararını kendim alırım. Beni hiçbir şekilde ne Gezi Parkı’na katılmakla ne de sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili yönlendirmedi.”

- Oyuncu Mehmet Günsur: “Gezi Parkı’nda bulunmamız konusunda, sosyal paylaşımlarımız konusunda bize Ayşe Barım’dan bir talimat veya yönlendirme gelmedi.”

- Oyuncu Nejat İşler: “İki kez Gezi Parkı’na gittim. Birinin beni yönlendirmesini kendime hakaret sayarım. Ayşe, yemek yemişsek en fazla hesabı ödemek için baskı yapmıştır.”

-Duruşmada dinlenen Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Zafer Algöz ve gazeteci Enver Aysever de benzer yönde ifade verdiler.