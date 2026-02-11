×
Ayşe Barım’a müebbet istendi

Ayşe Barım’a müebbet istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

Taksim’deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım’a ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Barım’ın, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırlayarak celse arasında mahkemeye gönderdi.

Savcı mütalaada, Ayşe Barım’ın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

‘DANIŞILAN VE ONAYI ALINAN KİŞİ’

Mütalaanın devamında, Emine Ayşe Barım’ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Memet Ali Alabora ile Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına dair 2 tape görüşmesinin bulunduğu, tape içeriğinde Barım’ın bildirinin yayınlanmaması hususunda bir irade ortaya koyduğu ileri sürüldü. Ayşe Barım’ın irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği ifade edildi.

‘SÜRECİN YAYILMASINI SAĞLADI’

Ayşe Barım’ın süreci destekleyerek yayılmasını sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığı ile eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı, kendisine bağlı oyuncuları etkin bir şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.

