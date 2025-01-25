Ayşe Barım’a ‘darbeye teşebbüs’ suçlaması

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ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz günlerde ‘televizyon dünyasında tekelleşme yaptığı’ iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘çalışma hürriyetinin ihlali’ ve ‘şantaj’ gibi suçlardan soruşturma başlatılmış ve yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Bu soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya ve Nedim Saban tanık olarak, oyuncu Deniz Işın ise mağdur olarak dinlenmişti.

Bu soruşturma devam ederken, Barım hakkında dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemdeki yazılı ve görsel basında yer alan iddialar ihbar kabul edilerek, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

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‘SANATÇILARI YÖNLENDİRDİ’

Savcılık, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı davası sanıklarından işinsanı Mehmet Osman Kavala, film yapımcısı Çiğdem Mater Utku ve oyuncu Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirledi. Barım hakkındaki analiz çalışmalarında, Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında, sahibi olduğu ID İletişim Şirketi’ne bağlı sanatçıları 29 Mayıs-2 Haziran 2013 arasında Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bu sanatçılarla birlikte olaylara katıldığına dair de tespitler yapıldı. Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın firari sanıklarından oyuncu Memet Ali Alabora ile yaptığı bir görüşmede, Gezi olayları kapsamında bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı, içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiğinin konuşulduğu öne sürüldü.

EVİ VE İŞYERİ ARANDI

Savcılığın bilgilendirme notunda, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu belirtilerek “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan verilen gözaltı kararı kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Barım’ın evinde ve işyerinde aramalar yapıldı.

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Ayşe Barım’ın işyerinde yapılan polis aramasına soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay eşlik etti.

ÜNLÜLER İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında, ünlü isimler tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden oyuncular Mehmet Günsür, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan ve Dolunay Soysert soruşturma savcısına ifade verdikten sonra yine polis eşliğinde basın mensuplarına gösterilmeden adliyeden ayrıldılar.