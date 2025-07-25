Ayşe Barım hastaneye sevk: Adli Tıp kararı

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ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu ve şirketine bağlı bazı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Barım hakkında, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkan Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sağlık sorunları sebebiyle cezaevinde kalıp kalmayacağına yönelik rapor alınması için Adli Tıp’tan rapor istenmesine hükmetmişti.

CEZAEVİNDE KALABİLİR Mİ

Adli Tıp Kurumu (ATK) 11’inci İhtisas Kurulu, Barım hakkındaki görüşünü hazırladı. Mütalaada Barım’ın tam teşekküllü Eğitim ve Araştırma veya Üniversite Hastanesine sevk edilerek, kilo kaybı nedeninin araştırılması, kesin teşhisinin konulması istendi. Önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra raporların gönderilmesi sonrasında sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği belirtildi.