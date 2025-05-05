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Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi... 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak

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#Ayşe Barım#Gezi Parkı#İddianame
Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi... 7 Temmuzda ilk kez hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 11:54

Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Ayşe Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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#Ayşe Barım#Gezi Parkı#İddianame

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