Ayşe Ateş’ten Dervişoğlu’na 1 Temmuz daveti

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Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu genel merkezde ziyaret etti. 1 saatlik görüşmenin sonunda çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ateş, “Görüşmemiz gayet güzel geçti. 1 Temmuz’daki ilk duruşmamıza davet ettim. Katılacağını, kurmaylarıyla birlikte katılıp bize destek vereceğini kendisi de ifade etti sağ olsun” diye konuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, “Sevgili Bengisu ve Banuçiçek karneleriyle birlikte dedelerine uğradı. Bu güzel ziyaret için kardeşim Ayşe Ateş’e teşekkür ederim” dedi.