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Ayşe Ateş’ten Dervişoğlu’na 1 Temmuz daveti

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#Ayşe Ateş#Sinan Ateş#Müsavat Dervişoğlu
Ayşe Ateş’ten Dervişoğlu’na 1 Temmuz daveti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Bu siyasi cinayetin üzerindeki karanlık el bulunur, açığa çıkarılırsa bu siyasi cinayet çözülecek ve aydınlığa kavuşacak ve vicdanlar rahat edecek. Bunun bir an önce hızlı bir şekilde yapılması bizim de talebimiz” dedi.

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Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu genel merkezde ziyaret etti. 1 saatlik görüşmenin sonunda çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ateş, “Görüşmemiz gayet güzel geçti. 1 Temmuz’daki ilk duruşmamıza davet ettim. Katılacağını, kurmaylarıyla birlikte katılıp bize destek vereceğini kendisi de ifade etti sağ olsun” diye konuştu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, “Sevgili Bengisu ve Banuçiçek karneleriyle birlikte dedelerine uğradı. Bu güzel ziyaret için kardeşim Ayşe Ateş’e teşekkür ederim” dedi.

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#Ayşe Ateş#Sinan Ateş#Müsavat Dervişoğlu

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