Ayşe Ateş’le Erdoğan’ın konuşmasını anlattı

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Bakan Tunç dün bakanlık bürokratlarıyla birlikte Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, sağlık sorunu yaşayan mahkûmların infaz şartlarıyla ilgili sunum yaptı. Toplantıdan önce güncel konularda soruları yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

YARGIMIZA GÜVENİN

“O görüşmede (Cumhurbaşkanı ve Ateş ailesi ile) ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz’da duruşmaları başlıyor. 22 tutuklu sanık var bu dosyada. Tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz’dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da dinledikten sonra bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi. (Ek iddianame olacak mı?) Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti; tarafsız ve bağımsız yargımız en ince detayına kadar konuyu soruşturacaktır, adalet tecelli edecektir. O nedenle ‘Yargımıza güvenin’ demekle yetindi.”