Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı bana söz verdi

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Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın duruşmasına dün devam edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bazı milletvekillerinin izlediği duruşmada Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ablaları ve annesi Saniye Ateş dinlendi. Anne Saniye Ateş (70) ifadesi sırasında fenalaştı. Ayşe Ateş ise ifadesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi de anlatarak şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’na da ifade ettim. Devletin namusuna, şerefine leke sürdüler. Devlete kafa tutan bir suç çetesi var. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığımız görüşmede bana bir söz verdi. ‘Kızım sana söz veriyorum kocanın katilleri yakalanacak, ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapılacak’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği sözden ne döndüğünü düşünüyorum ne de tutmayacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı’nın da iradesine meydan okuyan, onun da iradesi üzerinde bir karanlık suç şebekesi, suç örgütü var.”

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Duruşmada Ateş ailesinin avukatları, dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Özay’ın “Tolgahan Demirbaş’ı dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık. Demirbaş’ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte” diyerek yaptığı suç duyurusuna dayanarak, Özay’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme bugün de devam edecek.