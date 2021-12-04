Ayrımcılığa yasal fren geliyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına koronavirüs nedeniyle vefat eden eski bakan Güldal Akşit’e rahmet dilerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da yer aldığı törende özetle şunları söyledi:

8 AMAÇ, 31 HEDEF VE 107 EYLEMDEN OLUŞUYOR

“Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen engelsiz vizyon 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. Etkili önleme ve erken müdahale hizmetlerini öne çıkarıyoruz.

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YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUYORUZ

Yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik sistem oluşturuyoruz. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz. Uzun süreli bakımı destekleyen, engelli kardeşlerimizle beraber ve ailelerini de kapsayan hizmetler planlıyoruz. Afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

GÖZÜMÜZÜN NURU ÇOCUKLAR

Vizyon belgemizde birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin orta ve yüksek eğitim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Ayrıca engellilerimizin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştiriyoruz. Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayallerini kurdukları mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz.

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HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

2030 Engelsiz Yaşam Vizyon Belgesi kamu kurumlarından başlayarak milletimizin tamamına rehberlik edecektir. Bu belgenin hakkıyla uygulanmasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım, 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış ve çaresiz hissederse bunun vebali milletçe hepimizin üzerindedir.”

‘TEK DERDİMİZ VAR İHRACAT’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gaziantep’in Kurtuluşunun Yüzüncü Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası’nın ödül töreninde ise şunları söyledi: “Gaziantep’te kurulu bin 140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep’e baksın. Gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma, hâlâ kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara diyecek sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat.”

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ÖĞRETMENLİK KANUNU EN KISA SÜREDE ÇIKACAK

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede TBMM’nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Çalışmanın eğitim camiasında hüsnü kabulle karşılandığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız.”

ATAMA SAYISI 63 BİNİ GEÇTİ

“Bugün Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünküyle birlikte hükümetlerimiz döneminde yapılan engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 idi. Her biri tek başına büyük bir başarı hikâyesi olan engelli öğretmenlerimizin, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum.”

NELER YAPILDI

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ERDOĞAN konuşmasında engellilere yönelik hizmetleri özetle şöyle aktardı:

- “2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok başlıkta geçmişten gelen sorunları çözdük.

- 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkeler arasında yerimizi aldık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişmelerini gerçekleştirdik.

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- Kamuya açık binaların, kaldırım, yaya geçidi park gibi açık alanların toplu taşıma araçlarının erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik.

- 2013’te özürlü, sakat, çürük gibi incitici ve tahkir edici ifadeleri mevzuattan temizledik.

- Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezi’ni hizmete sunduk.

- Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002’de 21 iken 104’e çıktı. 398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Sıra bekleyen engellimiz kalmadı.

1800 LİRA EVDE BAKIM ÜCRETİ

- 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz.

- 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi sınav uygulaması getirdik.

- Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.