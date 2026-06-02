Ayrımcılığa geçit yok! ‘Neden geldin’ sözüne 100 bin TL ceza

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) kararına göre, Göktürk Göleti Tabiat Parkı’na aracıyla giriş yapmak isteyen yüzde 87 oranında ortopedik engelli vatandaş, görevli personel tarafından aracının girişine izin verilmediğini belirterek kuruma başvurdu.

‘BURASI SANA UYGUN DEĞİL’

Görevlinin kendisine “Burası sana uygun değil, neden geldin?” şeklinde bir ifade kullandığını iddia eden vatandaş, yaşanan olayın ardından kamuoyuna “piknik alanının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışması nedeniyle kapalı olduğu” yönünde açıklama yapıldığını, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Esenler Belediye Başkanlığı’nca TİHEK’e sunulan görüşte, park içerisindeki sosyal tesis ve piknik alanlarının belediye uhdesinde, göletin ise İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak protokolü kapsamında olduğu belirtildi.

Gölet seddesinde sızıntılar tespit edildiği ve güvenlik riskleri nedeniyle ilgili kurumların görüşü doğrultusunda tabiat parkı piknik alanlarının vatandaşların ziyaretine kapatıldığı aktarılan görüşte, başvuranın olayı bildirdiği tarihin parkın kapalı tutulduğu dönem olduğu savunuldu.

TİHEK incelemesinde, başvuranın sunduğu video kayıtlarında araç girişine izin verilmeyen yolun yokuş olduğu ancak araç geçebilecek genişlikte olduğu, piknik alanının vatandaşların girişine kapalı olmadığı ve girişin yasak olduğu belirtilen alanda piknik yapan vatandaşların bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, TİHEK ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek Esenler Belediyesi’ne 100 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

ENGELLİ BİREYLERİN TEMEL HAKKI

Kararda, engelli bireylerin kamusal alanlara ve hizmetlere diğer bireylerle eşit koşullarda erişiminin, hem ulusal mevzuat hem de uluslararası sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu vurgulandı.