"Ayrım yapmadan herkesin oyuna talibiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ile Sivassporlu futbolcular tarafından karşılandı. Sivasspor yöneticileri ile futbolcular, Erdoğan’a 58 sırt numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı Sivasspor forması takdim etti.

Daha sonra tarihi kent meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin için destek istedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.

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EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ

Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi fay hatları üzerinden yürütülen krizlerin, terörün ülkemize hangi maliyetlerinin olduğunu biliyoruz.

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir.

GELEN GİDENİ ARATIYOR

Gençler burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü. Hayal edilemeyen yerlere geldi. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını bir türlü yükseltemedik. Bu partilerde zaman içerisinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta genel başkan değişti. Fakat hiçbir değişim CHP’nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha karşılaştık. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yine de bay Kemal’in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı.

BEDELLİ SÖZLERİ

CHP’nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı.

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ZİHNİYET BOZUKLUĞU

Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. CHP’nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen insanlarımızdan çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir.”