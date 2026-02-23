Ayrılmak isteyince öldürüldü... Gülten Hanım’ın 27 yıllık dramı

Haberin Devamı

İstanbul Çatalca’da yaşayan Gülten Ürkmez, 1999’da henüz 14 yaşındayken ailesinin rızası olmamasına rağmen sevdiği Serkan Ürkmez’e kaçtı. Gülten Ürkmez’in bir yıl sonra ailesini ziyaret ederek, büyüklerinin ellerini öpmesi ile aralarındaki kırgınlık ortadan kalktı. Gülten Ürkmez, 18 yaşına gelince Serkan Ürkmez ile resmi nikâhları yapıldı. Gülten Ürkmez’in hayatındaki kâbus da nikâhın ardından başladı. Evde hep tartışma, huzursuzluk, kavga yaşandı. Çiftin evliliklerinden 4 çocuğu dünyaya geldi. Eşi tarafından her türlü şiddeti gören Gülten Ürkmez, çocukları nedeniyle yaşadığı eziyeti sineye çekmeye başladı.

OĞLU KAZADA ÖLDÜ

Gülten Ürkmez, çocuklarına da kendi yakınlarına da yaşadığı eziyet ve şiddete ilişkin çok fazla bir şey anlatmadı. Büyük oğlu 24 yaşındaki Berkan Ürkmez, 7 ay önce 23 Temmuz 2025’te Çatalca’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Gülten Ürkmez, çocukları büyüyüp çalışacak yaşa gelince birikim yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Çocuklarının maaşlarının bir kısmı ile altın alarak birikim yapmaya başladı. Alkol ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen ve Çatalca’da berber dükkânı bulunan Serkan Ürkmez, hayatını kaybeden oğlu ve diğer çocuklarının maaşlarından birikim amaçlı annelerine verdikleri para ile alınan altınları çalarak kumar oynayıp, alkol aldı.

ÖNCE TEHDİT SONRA KURŞUN

Son dönemlerde darp olayları iyice arttı. Artık gördüğü şiddete dayanamayan Gülten Ürkmez, Serkan Ürkmez’e ve kendi ailesine ayrılmak istediğini söyledi. Eşi tarafından darp edilen annelerini korumak isteyen çocuklar ise “Bu eve bir daha gelme” diyerek babalarını evden uzaklaştırdı. Son bir aydır evden uzaklaştırılan Serkan Ürkmez, eve gitmese de ailesine ve eşine yönelik ölüm tehdidi içeren mesajlarına devam etti. Gülten Ürkmez, önceki gün dişçiye gitmek için evden çıktı. Çocukları tarafından yaklaşık bir aydır eve alınmayan Serkan Ürkmez de takip etmeye başladı. Gülten Ürkmez, otobüse binmek için durağa gitti. Durakta Gülten Ürkmez’den başka kimse yoktu. Serkan Ürkmez, 13.00 sıralarında otobüs bekleyen kadının yanına gizlice yaklaşarak tabancayla başına ateş ederek öldürdü.

OĞLUNU TEHDİT ETTİ

- SALDIRININ ardından olay yerinden sahibi olduğu berber dükkânına kaçan Serkan Ürkmez, daha önce de tartıştığı oğlu Bertuğ Ürkmez’e “Anneni öldürdüm, sıra sende, seni de öldüreceğim” diye mesaj attı. Serkan Ürkmez, daha sonra mahallede harabe bir inşaat alanına saklandı. Burada etrafı jandarma ekipleri tarafından sarılınca “Yaklaşmayın kendimi vururum” diyerek tabancasını kafasına dayayan Ürkmez, yakalandı.

KARDEŞİM GÜN YÜZÜ GÖRMEDİ

- Gülten Ürkmez’in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen acılı ağabey Olcay İnce, kardeşinin küçük yaşta katiline kaçtığını belirterek şunları söyledi: “Ben o dönem askerdeydim, kardeşim bu kişiyi sevdi ve onunla kaçtı. Yaşı küçüktü, rızamız yoktu ama 1 sene sonra geldi elimizi öptü, aileler anlaştı, 18’ine girince de resmi nikâh kıyıldı. Sonrasından itibaren kardeşim gün yüzü görmedi, sürekli huzursuzluk, şiddet yaşattı. Kardeşim, çocuklarının maaşıyla az az birikim yapıp altın alıyordu. Bu şahıs geçen sene vefat eden rahmetli bekçi oğlunun ve kardeşimin biriktirdiği altınlarını bile evden çaldı. Bu parayla kumar oynuyordu, alkol alıyordu, telefondan sanal bahisle kumar oynadı, borçlandı. Gün yüzü göstermedi. Hep huzursuzluk, kavga, sürekli tartışıyorlardı kardeşim dayanamadı ayrılmak istedi. Bir kadın bu yüzden vurulmaz, öldürülmez. Ne söylenir ki? Ne ilk ne de son olacak, üzgünüm.”

KAZA GÖRÜNÜMLÜ CİNAYET İDDİASI

Abla Gülderen İnce de Serkan Ürkmez’in, karısını daha önce “Çek ikinci çocuğunu üstümden, ikinci vaka olmasın” diye tehdit ettiğini belirterek “Motor kazasında ölen Berkan’ın motoru sağlamdı, telefonu sağlamdı. Ama kafatası, kaburgaları, kolu ve bacağı kırılmıştı. Acaba Berkan’ı da babası mı öldürdü. Araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Gülten Ürkmez’in cenazesi Çatalca Binkılıç Mezarlığı’na defnedildi.