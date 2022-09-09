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Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı! Evi ateşe verdi

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#Adana#Şiddet#Polis
Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı Evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 10:42

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Emre K. (29), ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma G.'yi (32) dövüp, evdeki eşyaları ateşe verdi. Kendi imkanları ile alevleri büyümeden söndüren Fatma G., kaçan Emre K.'den şikayetçi oldu. Gözyaşları içinde yardım isteyen 2 çocuk annesi Fatma G., "Ne olur, beni kurtarın" dedi.

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Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma G., dini nikahla birlikte yaşadığı Ali U. (34) 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevine girince oğlu D.E.'ye tek başına bakmaya başladı. Bu süreçte Fatma G., geçen yıl restoranda tanıştığı Emre K. ile sevgili oldu. Çift, daha sonra birlikte yaşamaya başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Emre K., iddiaya göre, sürekli tartıştığı Fatma G.'yi darbedip, vücudunda sigara söndürdü.

'AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLDU’

Geçen ay Emre K.’den bir çocuk dünyaya getiren Fatma G., dün sabah ona ayrılmak istediğini söyledi. Çıkan kavgada Emre K., Fatma G.'yi dövüp, evdeki koltuk süngerleri ile perdeleri ateşe verdi. Camları da kıran Emre K., kaçtı. Kendi imkanları ile alevleri büyümeden söndüren Fatma G., durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı Evi ateşe verdi


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Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., "Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu 1,5 ay sonra öğrendim. Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, alıp başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu" dedi.

Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı Evi ateşe verdi

'NE OLUR, BENİ KURTARIN'

Doğum yapıp, eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., “Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi.

Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı Evi ateşe verdi
Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Bugün de 'Seninle birlikte olmak istemiyorum. Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur' dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur, beni kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.
Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı Evi ateşe verdi

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#Adana#Şiddet#Polis

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