Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu! Karar verildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
Derbi öncesi akıl oyunları G.Saray 10unla yıkacak... F.Bahçe sır taktikle avlayacak...Derbi öncesi akıl oyunları! G.Saray 10'unla yıkacak... F.Bahçe 'sır' taktikle avlayacak...#Fenerbahçe
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Görülmemiş öfke Her yeri yakıp yıktılar, polis ateş açtı...Görülmemiş öfke! Her yeri yakıp yıktılar, polis ateş açtı...#Hollanda
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Cezası belli oldu14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu#Muğla
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar...Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu Karar verildiAyrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu! Karar verildi#Darp
İşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Korayın 8 milyon dolarlık hikayesiİşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Koray'ın 8 milyon dolarlık hikayesi#Koray Aldemir
Fenerbahçe derbide yenilirse Sosa, Mesut ve Pereira...Fenerbahçe derbide yenilirse Sosa, Mesut ve Pereira...#Fenerbahçe
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalıdan O Ses Türkiye açıklamasıErken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalı'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması#Acun Ilıcalı
Kıvanç Tatlıtuğun babalık sevinciKıvanç Tatlıtuğ'un babalık sevinci#Kıvanç Tatlıtuğ
HABERLERGündem Haberleri

Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu! Karar verildi

#Darp#Şiddet#Tuğba Erçakar

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edilmesi üzerine duruşmalı yapılan yargılamada, aynı ceza verildi.

Haberin Devamı

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darbedildi. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklandı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem oldu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Olay sonrasında Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden yargılanan Mehmet Hanifi B. hakkında 5 Temmuz 2021'de 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.  Sanık hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Huzur ve sükunu bozma' suçlarından ise beraat kararı verildi.

Gözden Kaçmasın

Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu... Şişlideki olayda yeni gelişmeAyrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu... Şişli'deki olayda yeni gelişmeHaberi Görüntüle

İTİRAZ ÜZERİNE DOSYA DURUŞMALI OLARAK ELE ALINDI

Ancak bu karara Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılması ve 'Basit yaralama' suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle itiraz edildi. İtirazı üzerine mahkeme, dosyayı bu kez duruşmalı olarak ele aldı. 9 Kasım 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Tuğba Erçakar ve Ceylan A. gelirken, sanık Mehmet Hanifi B. katılmadı.

Haberin Devamı

EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şikayetçi Tuğba Erçakar, sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu belirterek "Olay günü arkadaşım Ceylan'ın evindeydim. Bu sırada sanık kapıyı çalıp içeriye girdi. Bana birden saldırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit edip yumruk attı. Boğmaya çalıştı. Buna ilişkin görüntüler vardır. Bu olayı sosyal medyaya taşıdım. Sanık bu sebeple beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi Ceylan A. da olay günü kapı çalınca siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtığını, sanığın kapıyı zorla ittirerek zorla içeri girdiğini, sanığın Tuğba'yı öldüresiye vurduğunu, hakaretler bulunduğunu ve kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. 

Gözden Kaçmasın

700 yıllık göçe acı bir mola...700 yıllık göçe acı bir mola...Haberi Görüntüle

SANIK AVUKATI: ŞİKAYETÇİNİN DE KIŞKIRTICI HAREKETLERİ SÖZ KONUSU

Sanık Mehmet Hanifi B'nin avukatı ise "Sanığın Tuğba'yı yaraladığı kamera görüntüleriyle sabittir. Ancak şikayetçinin de kışkırtıcı hareketleri söz konusudur. Müvekkilimin öncelikle beraatine, aksi halde lehine hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" dedi. 

Haberin Devamı

AYNI KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından cezalandırılması istenmişse de atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.  Sanığın şikayetçi Hatice Tuğba Erçakar'a yönelik 'Basit tıbbi müdahale ile yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da karar verildi.

Gözden Kaçmasın

Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detaylarıEv alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detaylarıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Darp#Şiddet#Tuğba Erçakar

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar
Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detayları

Ev alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detayları

#Faiz İndirimi