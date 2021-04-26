Ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi, Liman Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye iddiaya göre ayrılmak istediğini söyledi. T.B. reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı.

E.V., olayın ardından otomobiline binip kaçtı. Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara