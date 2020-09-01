Ayrılmak istediği sevgilisi öldürdü

37 yaşındaki Sevim Sökmensüer, Bahçelievler, Şirinevler’de kız kardeşiyle yaşıyordu. Bir süredir birlikte olduğu Orhan A. ile aralarındaki sorunlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Sevim Sökmensüer ayrılmak istiyor Orhan A. ise buna karşı çıkıyordu. Bu tartışmalar sürerken geçen cumartesi akşamı Orhan A., Sevim Sökmensüer’in yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmada Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sevim Sökmensüer’e saldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası alan Sevim Sökmensüer hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kendini bıçaklayan Orhan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.