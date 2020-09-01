MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyrılmak istediği sevgilisi öldürdü
GeriGündem Ayrılmak istediği sevgilisi öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayrılmak istediği sevgilisi öldürdü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ayrılmak istediği sevgilisi öldürdü
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bahçelievler’de, Orhan A. kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Sevim Sökmensüer’i bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendisini de bıçaklayarak intihar girişiminde bulundu.

37 yaşındaki Sevim Sökmensüer, Bahçelievler, Şirinevler’de kız kardeşiyle yaşıyordu. Bir süredir birlikte olduğu Orhan A. ile aralarındaki sorunlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Sevim Sökmensüer ayrılmak istiyor Orhan A. ise buna karşı çıkıyordu. Bu tartışmalar sürerken geçen cumartesi akşamı Orhan A., Sevim Sökmensüer’in yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmada Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sevim Sökmensüer’e saldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası alan Sevim Sökmensüer hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kendini bıçaklayan Orhan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle