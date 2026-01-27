×
Ayrılmak istediği için öldürmüş

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:00

İstanbul Şişli’de 24 Ocak’ta Türkiye’ye 3 yıl önce yerleşen ve av malzemesi satan dükkânda çalışan Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’nın (36) çöp konteynerinde kafası ve uzuvları parçalanmış şekilde cesedi bulunmuştu.

Khakimova’yı öldüren Özbekistan uyruklu inşaat işçileri Dılshod Akhrol Turdımurotov (30) ve cesedi parçalamasında yardımcı olan arkadaşı Gofurjon Kamalkhodaev (28) Gürcistan’a kaçmak için gittikleri İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı. Devam eden çalışmalarda bir esnafın ihbarı üzerine Ekrem K. (58) isimli şüpheli de gözaltına alınmıştı.

TİKTOK’TAN TANIŞMIŞLAR

Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Turdımurotov’un, genç kadın ile 1 yıl önce TikTok’tan tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Turdımorotov, kendisinden ayrılmak istediği için sık sık tartıştığı sevgilisinin elindeki bıçağı görünce korkup kaçmaya çalıştığını, kaçmaya çalışırken onu sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp öldürdüğünü, arkadaşı Kamalkhodaev ile cesedi evde parçalara ayırıp valize koyduklarını ve taksiyle Şişli’ye gelip çöp konteynerine bıraktığını söyledi.

Ekrem K.’nin (58) ise Khakimova ile aile dostu olduğu, olay günü evden çıkarken “Kasaba gidiyorum” dediği öğrenildi. Ekrem K.’nin bu nedenle gözaltına alındığı ve cinayetle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

 

