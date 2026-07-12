Ayrılmak istedi hayatı karardı... Kan donduran korkunç plan

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İSTANBUL’da, yaklaşık 1.5 yıldır ilişkileri süren Gökmen Uyanık ve Derya Demir (44), 7 Haziran 2026’da kahve içmek için Şile Sofular’daki bir kamp alanına gitti. Çift burada bir süre vakit geçirdikten sonra yanlarına maskeli bir tinerci gelerek para istedi. Çift para vermeyince tinerci yanlarından uzaklaştı. Bir süre sonra Gökmen Uyanık, kahve almak için Derya Demir’in yanından kalktı. Demir’in yalnız kaldığını gören tinerci, kadının yanına gelerek üzerine kimyasal bir madde döktü ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Acı içinde çığlıklar atan Derya Demir’i gören sevgilisi Gökmen Uyanık, yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalesi Şile Devlet Hastanesi’nde yapılan Derya Demir, daha sonra Kartal’daki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

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‘TİNERCİ’ YEĞENİ ÇIKTI

Olaydan sonra Derya Demir’in kızı Sıla Sevde Beşparmak, jandarmaya giderek annesinin sevgilisi Gökmen Uyanık’tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine ekipler Gökmen Uyanık’ı gözaltına aldı. Uyanık, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökmen Uyanık’ın cep telefonunda yapılan teknik ve fiziki incelemede, kimyasal madde bulmak için Ümraniye’deki bir firmayla telefon görüşmeleri yaptığı ve iş arkadaşı Arif Özer’le olay gününden önce ve sonra olan yoğun yazışmaları dikkat çekti. Savcılık kararıyla operasyon için harekete geçen jandarma, Gökmen Uyanık’ı ve olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Arif Özer ifadesinde, olayı planlayanın Gökmen Uyanık olduğunu, Derya Demir’e kimyasal madde atması için yeğeni İsa Uyanık’ı tinerci kılığına soktuğunu ve İsa Uyanık’ı olay yerine kendisinin getirdiğini itiraf etti. Gelen bu itiraf üzerine çalışma başlatan ekipler, tinerci kılığında Derya Demir’e kimyasal maddeyi döken İsa Uyanık’ı da gözaltına aldı.

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YARA İZİ İTİRAF GETİRDİ

İsa Uyanık’ın savcılık ifadesi sırasında elindeki yara izi ekiplerin dikkatini çekti. Şüphe üzerine çapraz sorguya alınan İsa Uyanık, elindeki yara izinin Derya Demir’e yaptığı saldırı sırasında meydana geldiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Gökmen Uyanık, İsa Uyanık ve Arif Özer ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Derya Demir’e atılan kimyasal maddenin ne olduğunun tespit edilebilmesi için yapılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

DERYA DEMİR’İN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR: ‘YÜZÜ YANDI KULAĞI KESİLDİ’

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YAŞANANLARI Hürriyet’e anlatan Derya Demir’in kızı Sıla Sevde Beşparmak, “Olay öğlen olmuş, biz haberi aldığımızda saat 23.00 civarıydı. Annemin yakın arkadaşı Y.A. haber verdi. Gökmen Uyanık’tan anneme gelen tehdit mesajları var. Biz en başından beri Gökmen Uyanık’tan şüpheleniyorduk. Şikâyetçi olduk” dedi.

‘AYRILMAK İÇİN UĞRAŞIYORDU’

Annesinin 3 aydır sevgilisi Gökmen Uyanık’tan ayrılmaya çalıştığını anlatan Sıla Sevde Beşparmak şöyle devam etti:

“Annem 1 aydır hastanede tedavi görüyor. Vücudunun yüzde 27’sinde 2’nci ve 3’üncü derecede yanıklar var. Birçok ameliyat oldu ve hâlâ devam ediyor ameliyat süreçleri. Özellikle yüzünün sol tarafı çok yanmış. Kulağının bir kısmı kesildi. Annem 1.5 senedir bu şahısla sevgiliydi. Aynı tekstil firmasında 5-6 yıldır birlikte çalışıyorlar. Annem 3 aydır ayrılmak için uğraşıyordu ama tehditler yüzünden ayrılamadı. Adamda rahatsız edici boyutta bir kıskançlık vardı. Annemi bizimle tehdit ediyordu, polise falan gidip şikâyetçi olmak istedi annem defalarca ama olamadı. İşte ‘Sen benden ayrılamazsın öldürürüm, kızlarına şunu yaparım bunu yaparım’ diye tehdit ediyordu.

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‘EVLİ VE 3 ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK’

Büyük ihtimalle annem bizi korumak için katlanmak zorunda kaldı. Bir de Gökmen Uyanık tarafından anneme çektirilen bir kredi miktarı var, tam tutarını bilmiyoruz. Şu an 300-400 bin TL gibi bir borç kalmış, biz ödüyoruz mecburen çünkü annemin üzerine. Belki de bu yüzden ayrılamadı annem, onu bilmiyoruz. Bu arada Gökmen Uyanık evliymiş, biz de yeni öğrendik. 3 de çocuğu varmış. Annem bunu biliyor muydu, bilmiyorum. Belki de bunu öğrendikten sonra ayrılmaya çalıştı, o da olabilir. Şu an yoğun bakımda olduğu için onunla da konuşup detayları soramıyoruz.”