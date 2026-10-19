Ayrılık kabusu

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İSTANBUL Ümraniye’de nakliyecilik yapan Can Y. (39), iddialara göre, 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. (36) ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar’da aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö., iddiaya göre evdeki eşyalara zarar verdi, Can Y.’nin telefonunu kimliğini ve saatini aldı. Yaşananların ardından Can Y., ilişkisini bitirdi ancak Seçil Ö., Can Y.’yi rahatsız etmeyi sürdürdü ve aracına birkaç kez zarar verdi. Kendisini Can Y.’ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.'nin eşi olarak tanıttığı iddia edilen Seçil Ö.’nün hamile olduğunu söyleyerek esnaftan veresiye alışveriş yaptığı da öne sürüldü. Bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin Can Y.’den istendiği de öğrenildi. Seçil Ö.’den ayrılan Can Y., 11 Ekim’de Ümraniye’de yaşayan ailesinin yanına taşındı. Seçil Ö.’nün, gittiği evin kapısının önündeki çöp poşetini yerlere boşalttığı, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift ayakkabıyı poşete doldurup götürdüğü öne sürüldü.

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KARARI İHLAL ETTİ

Peşini bırakmayan eski sevgilisinden şikâyetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararını öğrenen Seçil Ö., önceki gün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne gitti. Bağırarak eski sevgilisini dışarı çağırdı. Bu sırada Can Y.’nin kardeşi Ragıp Y. (30), dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre, kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.’ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., “Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim” diyerek tehditte bulundu. Seçil Ö.’nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. eve döndü.

Yaklaşık yarım saat sonra Ragıp Y. üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştuğunu gördü. Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi. Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikâyetçi oldu. Seçil Ö.’nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Can Y. ise aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu. Seçil Ö.’nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisinden şikâyetçi oldu. Diğer yandan, Seçil Ö.’nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.’nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde 1 gün önce Seçil Ö.’yü darp ettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.

38 BİN LİRA EKSİK

Olay günü 21.00 sıralarında minibüsün sürücü tarafında, eczane poşetinin içerisinde bulunan 38 bin liranın da yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Can Y., kadından şikâyetçi oldu. Son olayın ardından Seçil Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Seçil Ö., işlemlerinin ardından 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme', 'tehdit ve hakaret', 'otodan hırsızlık' ve 'uzaklaştırma kararını ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi.