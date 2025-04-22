Ayrılık gecesi kanla bitti

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ADANA’da pastacı Mehmet Ayaz (24) ile lise son sınıf öğrencisi sevgilisi Nazlısu C. (17), önceki gece bir süre gezdikten sonra 23.30 sıralarında Çukurova’daki Kabasakal Mezarlığı yakınında otomobili park edip inerek sohbet etmeye başladı.

‘BENİ KURTARIN’ DİYE MESAJ ATMIŞ

İddiaya göre bu sırada Nazlısu C., Mehmet Ayaz’a ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazlısu C., bir arkadaşına cep telefonuyla, “Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni dövüyor” diye mesaj gönderdi. Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Ayaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Nazlısu C., hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak, Mehmet Ayaz’ın yattığı yerin yakınlarında bulundu.

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‘AYILDIĞIMDA BIÇAKLANDIĞINI GÖRDÜM’

Sağlık durumu iyi olan Nazlısu C., polise verdiği ilk ifadesinde “Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm. Sonra arkadaşlarım ve sağlık ekipleri geldi” dedi.

Bıçağı kullanan kişi ya da kişilerin belirlenebilmesi için soruşturma başlatıldı.