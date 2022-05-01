75 bininci kadın üye: 'Ayrılık gayrılık olmasın'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 75 bininci yeni kadın üyesi Mesude Asya Kırçuval ve MHP’den istifa ederek CHP’ye üye olan Kezban Özkan’ı makamında ağırladı.

'GEÇİNEMİYORUZ'

75 bininci kadın üye Mesude Asya Kırçuval, Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda kasiyer olarak çalıştığını belirterek, “Ankara’ya gelmek üzere izin almıştım fakat son gün işverenim sizinle tanışmak için geleceğimi öğrenince iznimi iptal etti. Ben de istifa ettim ve Ankara’ya geldim. Kimse benim politik görüşümü sorgulayamaz” dedi. Yeni üye kadınlardan Kezban Özkan da yıllarca MHP’nin aktif üyesi olduğunu belirterek, “İktidar ve MHP bizleri açlığa mahkûm etti, çocuklarımızın geleceğini çaldı. Ülkede yaşananların değişmesi için CHP ailesine üye oldum, çok mutluyum” diye konuştu.

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Partisine katılan kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, “Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Sizden tek isteğim çalınmadık kapı bırakmayın. Örgütlenin. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız Aile Destekleri Sigortası projemizi anlatın. Elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret ederek, bu ailelerle dayanışın” talimatı verirken, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, “Dokunmadığımız kadın kalmayacak” dedi.

75 BİNİNCİ KADIN ÜYE

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 75 bininci kadın üyesi Mesude Asya Kırçuval’a rozet taktı.