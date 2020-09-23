Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi

Kahta'nın Tüten Ocak Köyü'nde geçen yıl mayıs ayında üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayayı gören köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede kabartmanın Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı ve bugüne kadar 15 bin kişinin ziyaret ettiği figüre gösterilen ilginin pandemi sürecinin bitmesinin ardından daha da artacağını ifade etti.

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar da ayrılık figürünün resmedildiği kayanın etkileyici olduğunu ifade ediyor. Müzeyi dolaşan ziyaretçilerden Üzeyir Çelik, "Tarihi ve turistik yerleri genelde gezmeyi çok seviyorum. Daha önce bu kayanın bulunduğunu öğrenince ziyaret etmek istemiştim. Ziyaret etmek bugüne kısmet oldu. Çok etkileyici bir eser" dedi.

Figürü görmek için müzeye gelenlerden Mehmet Sivritaş da ayrılığın anlatıldığı kayadan çok etkilendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte müzeye bu taşı görmeye geldik. Roma dönemine ait ayrılık figürü o zamanlar kağıt kalem olmadığı için insanlar taş üzerinde sevgilerini belli etmeye çalışmışlar" dedi.