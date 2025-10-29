Ayrılık dehşeti

Güncelleme Tarihi:
Tuğrul Kılıç, apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Ebru Kaya’yı başından tabancayla vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul Kılıç ise hastaneye kaldırıldı.
Özel bir hastanenin yemekhanesinde çalışan Ebru Kaya’nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Bahçe ilçesine götürüldü.