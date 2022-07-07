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Ayrıldığı erkek arkadaşının otomobiline zarar verdi

#Muğla#Polis#Şiddet

MUĞLA'da, Melisa T. (20) kendisinden ayrılan erkek arkadaşına ait otomobilin ön camını taşla kırıp kaplamalarını söktü. Melisa T.'den şikayetçi olan Ali Erdinç Yıldız (25), olaydan sonra otomobiline yaklaşık 15 bin liralık masraf yaptığını söyledi.

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Olay, 24 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Müştakbey Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa T., iddiaya göre, 5 yıllık birlikteliklerinden sonra kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Ali Erdinç Yıldız'ın park halindeki 39 ED 306 plakalı otomobilinin ön camını taşla kırdı. Melisa T., daha sonra otomobilin dışındaki kaplamaları söktü. Sabah saatlerinde çalıştığı kargo şirketine işe gitmek için çıkıp otomobilinin yanına giden Yıldız, aracı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, araca zarar verdiği tespit edilen Melisa T.'yi gözaltına aldı. Melisa T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıldığı erkek arkadaşının otomobiline zarar verdi

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

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Kız arkadaşıyla yaklaşık 1 hafta önce ayrıldığını belirten Ali Erdinç Yıldız, "Sabah işe gitmek için aracımın yanına gittim. Otomobilimin ön cam kırılmış, kaplamaları sökülmüş vaziyetteydi.

Ayrıldığı erkek arkadaşının otomobiline zarar verdi
Bu olay yaşanmadan 1 gün önce Melisa ile telefonda tartıştık. 1 hafta önce arkadaşlığımı sonlandırdım. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracıma zarar veren kişi olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçi oldum. Yaşananlardan sonra otomobilime yaklaşık 15 bin liralık masraf ettim" dedi.
Ayrıldığı erkek arkadaşının otomobiline zarar verdi

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#Muğla#Polis#Şiddet

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