‘Ayrı yürümenin tam zamanı’

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Akşener İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu; iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’ye farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik.”

AKŞENER’DEN TAZİYE ZİYARETİ

Akşener dün Manisa’da, 24 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini de ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile açıklama yapan Akşener, “22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, 'Vatan sağ olsun' demesi, kardeşlerinin, ablalarının metaneti, hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum” dedi.