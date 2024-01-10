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‘Ayrı yürümenin tam zamanı’

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Aday
‘Ayrı yürümenin tam zamanı’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere dün Manisa’ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçime ilişkin “Biz yalnız başımıza, ‘hür’ ve ‘müstakil’ diye tariflediğimiz bir sistem içerisinde seçime gidiyoruz. Bize hep ‘Yerel seçimler bunun sırası mı?’ dendi. Halbuki yerel seçimler bu ayrı yürümenin tam zamanı” dedi.

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Akşener İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada şöyle devam etti:Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu; iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’ye farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik.”

AKŞENER’DEN TAZİYE ZİYARETİ

Akşener dün Manisa’da, 24 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini de ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile açıklama yapan Akşener, “22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, 'Vatan sağ olsun' demesi, kardeşlerinin, ablalarının metaneti, hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum” dedi. 

 

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Aday

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