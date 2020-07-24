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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Ayrı yaşadığı eşinin evini ateşe verdi

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Ayrı yaşadığı eşinin evini ateşe verdi
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ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Hayriye A., 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine, kapıyı çilingirle açtırıp girdikten sonra eşyaları ateşe verdi.

Olay, gece yarısı, Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hayriye A., 2014 yılında evlendiği Adem A. ile 1 ay önce ayrı yaşamaya başladı. Dün gece işte olan eşinin evine gelen Hayriye A., çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak, içeri girdi. Hayriye A., evde kalan eşyalarını alıp, misafir odasını ateşe verip kaçtı. Yangını fark eden bina sakinleri, polis ile itfaiyeyi aradı. Binada yaşayanlar panik içinde dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından binada yaşayanlar, Hayriye A. ve Adem A.'dan şikayetçi olmak için karakola gitti.

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