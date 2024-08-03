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Ayrı yaşadığı eşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

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#Hasan Öz#Cinayet#Konya
Ayrı yaşadığı eşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 17:42

Konya'nın Ereğli ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ü (49) tabancayla vurarak öldüren Hasan Öz (54) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hasan Öz'ün ifadesinde, “Arife resmi nikahlı eşim olur. Onu, yine kendisine ait ruhsatsız tabancayla öldürdüm. Detaylı ifademi mahkeme aşamasında vermek istiyorum” dediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi 91720 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Öz, ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ün evine geldi. Arife Öz, 'Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, Arife Öz'ün evde olmadığını belirledi. Komşuları aracılığıyla temasa geçilen Öz, şikayet için polis merkezine doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine ekip, adresten ayrıldı. Ancak Öz, polis merkezine gitmeyince tekrar eve ekip gönderildi. Ekipler, adrese giderken Arife Öz’ün komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan ekipler, Arife Öz'ü tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu. Eşi Hasan Öz tarafından vurulan Arife Öz, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde kurtarılmadı.

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Şüpheli Hasan Öz'ün başka kişileri de öldüreceğini söylediği yönünde bilgi alan polis, çiftin çocuklarını koruma altına aldı. 5 suçtan kaydı bulunan Hasan Öz'ün peşine düşen polis, seyir halindeki şüphelinin kullandığı aracı; Belkaya mevkinde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Arife Öz, Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

‘ONU KENDİ TABANCASIYLA ÖLDÜRDÜM’

Hasan Öz'ün ifadesinde, “Arife resmi nikahlı eşim olur. Onu, yine kendisine ait ruhsatsız tabancayla öldürdüm. Detaylı ifademi mahkeme aşamasında vermek istiyorum” dediği öğrenildi. Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Hasan Öz#Cinayet#Konya

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