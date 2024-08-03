Ayrı yaşadığı eşini katletti

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Vücuduna 3 mermi isabet eden Arife Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Hasan Öz de 42 AKT 971 plakalı otomobille kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arife Öz kurtarılamadı. Hasan Öz’ün başka kişileri de öldüreceğini söylediği yönünde bilgi alan polis, çiftin çocuklarını koruma altına aldı. 5 suçtan kaydı bulunan Hasan Öz’ün peşine düşen polis, şüphelinin kullandığı aracı Belkaya mevkisinde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli Hasan Öz, suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

‘KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞ

Cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Arife Öz’ün, öldürülmeden önce ‘Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istediği belirlendi. Polis eve gitti ancak Arife Öz’ün şikâyet için polis merkezine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi. Öz’ün, polis merkezine gelmemesi üzerine polis, tekrar eve gitti. Ekipler, bu kez Arife Öz’ü, eşi Hasan Öz tarafından tabancayla vurulmuş halde buldu. m Atilla ATMACA / DHA