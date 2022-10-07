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Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı

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#Ordu#Ünye#Naci Türk
Ayrı yaşadığı Cananı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 16:08

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36), 6 yerinden bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Naci Türk (38), polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonla dere kenarında yakalandı. Öte yandan Naci Türk'ün, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili arandığı belirtildi.

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Olay, 3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk yapıldı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrı yaşadığı Cananı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı
Canan Türk / Naci Türk

CURİ DERESİ KENARINDA YAKALANDI

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi’ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonda gözaltına alındı.

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2 ÇOCUK ANNESİ ÖZNUR'UN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DE ARANIYORDU

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili arandığı belirtildi. 

Ayrı yaşadığı Cananı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı
Öznur Temiz

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#Ordu#Ünye#Naci Türk

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