Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı

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Olay, 3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk yapıldı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CURİ DERESİ KENARINDA YAKALANDI

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi’ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonda gözaltına alındı.

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2 ÇOCUK ANNESİ ÖZNUR'UN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DE ARANIYORDU

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili arandığı belirtildi.