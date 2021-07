Ayrı devlet için ilk müjde

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü dolayısıyla KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap ederek, özetle şu mesajları verdi: “Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde KKTC’de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi Meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin mübarek kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi isteseler de istemeseler de tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.

HER KARIŞINDA KAHRAMAN YATIYOR

Hem Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacak hem de KKTC’ne kazandırılan eserlerin toplu açılışını yapacağız. Bu eser yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü’nün azmini, iradesini, hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Kıbrıs Türkü onca zorluğa rağmen Türkiye’nin güçlü desteği, meclis üyelerinin gayretiyle haklı davasındaki gayretini asla kaybetmemiştir. Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.

Kıbrıs davası gelecekte sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. Bu dava garip, hor, öksüz, sahipsiz değildir. Kıbrıs davası büyük bir davadır, bu dava tarihiyle, vicdanı ile mücadelesi ile 1974’te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile ana vatanı ile büyük Türk milletinin tamamıdır, şehitlerimizdir, mücahitlerimizdir. Bu davanın sahibi bu toprakları kanlarıyla sulayan kınalı kuzulardır. Bu dava için 498 Mehmetimizi şehit verdik. Kıbrıs Türk halkı toplam 270 evladını kara toprağın bağrına yolcu etti. Bu davada tam 1672 Kıbrıs Türkü kardeşimiz bizden kopartıldı. Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karışında bir kahraman yatan şehitler yurdudur.

AMERİKA’DA RAHATSIZ OLSALAR DA

Bu çatı altında halkın iradesini temsilen bulunan tüm siyasetçiler olarak sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Yoksa ne şehitlerimizin ne de evlatlarımızın yüzüne bakamayız. KKTC’nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerinedir. Yaptığınız her çalışmada yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her ne kadar burada sergilediğimiz birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika’da birilerini rahatsız etse de biz kararlılıkla yürüyeceğiz.”

TÜRK SÖZÜNDE DURUR...

1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkan, 2004’te Annan Planı’nı reddeden, 2017’de masadan kalkan zihniyet hiç değişmedi. Acı şekilde edindiğimiz tecrübeler Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığı açık ve net bir şekilde herkese öğretmiştir. Yaptığımız görüşmelerde AB yine dürüst davranmadı, verilen sözlere rağmen referandumda kuzeyde ne çıktığını biliyorsunuz, güneyde ne çıktığını biliyorsunuz. Referanduma kuzey evet dedi, onlar tam aksine hayır dedi. Türk sözünde durur. Ama Rum sözünde durmaz, o zaman da durmadı. Annan onlarla bu mücadeleyi de sürdüremedi.

ER GEÇ KABUL EDECEKLER

Yıllardır reddettikleri federasyon modelini savunuyor görüntüsü vermeye çalışarak samimiyetsiz tutumlarını sürdürüyorlar. Artık bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir. Adil, kalıcı, sürdürebilir çözüm ancak ve ancak adanın gerçeklerini esas alan yaklaşımla mümkün olabilir. Adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır. Uluslararası toplum da bu gerçeği er veya geç kabul edecektir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tarafından Cenevre’de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz.

DEVLET OLMANIN İFADESİ BUDUR

Sizlere birkaç gündür gündemde olan müjdemi vermek istiyorum. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası ne doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Metehan bölgesinde TSK ile görüşerek 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu arazide külliyeleri yapacağız. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs Devleti varmış birilerinin görmesi lazım. Mimarımız güzel bir çalışma ile projeyi ortaya çıkardı. Bizzat ben de takip ettim. Ardından hemen inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok.”

TALİBAN’A MESAJ: İŞGAL HAREKETİNİ BIRAKIN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, KKTC’ye hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’ın sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

(Taliban’ın Türkiye’yi tehdidi) ”Taliban’ın yapmış olduğu açıklamalarda, ‘Türkiye’yi istemiyoruz’ gibi bir ifadeleri yok. Onlar kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumda. Bu açıklamalarıyla da güya, bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Bu konuda Türkiye’deki yönetimin ne konumunda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Şimdi bu adımları atarken, bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle, gerek Dışişleri nezdinde, gerekse şahsım olarak bu adımları atıp, inşallah Taliban’la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız? Bunun gayreti içindeyiz. Taliban’ın şu anda Afganistan’daki bizce yaklaşımı, bir Müslüman’ın bir başka Müslüman’a yaklaşımı değildir. Burada Taliban’ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru değildir. Biz de Türkiye’den Taliban’a sesleniyoruz: Bu işgal hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce Afganistan’ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım.

(Rumların Türk gemisine ateş açtığı iddiası) Öyle bir yanlışın içine girmeleri, onları çok çok zora sokar. Bunlara bizim asla tahammülümüz olmaz. Gereği neyse, anında yaparız.

(Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı): “Bu konudaki bizim tutumumuz zaten belli. Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilir mi?

(Koronavirüs vakaları artışı): “Gerçekten, maske mesafe kuralı devam etmeli. Hemen vakalar 7 binleri buldu. Bu tehditte fırsat vermemek gerekiyor.”

47 YILLIK İHMALE EL ATTI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, uzun araç konvoylarıyla coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ercan Havalimanı’ndan Lefkoşa’ya yola çıkan Erdoğan ve heyeti, coşkulu kalabalığın yolu sıklıkla kesmesi nedeniyle adım adım ilerledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın ziyaretine özel Türkiye ve KKTC bayraklı maske taktı. Tatar 20 Temmuz dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bize düşen görev Türkiye’ye daha sıkı sarılmaktır” dedi. KKTC Meclisi’nde Erdoğan’ı Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun yanı sıra KKTC’de bulunan Azerbaycan Meclisi dostluk grubu milletvekilleri de karşıladı. Erdoğan’ın konuşmasını KKTC ve Azerbaycan milletvekilleri ayakta alkışladı. 50 sandalyeli KKTC Meclisi’nde Erdoğan’ın tarihi konuşmasını 34 milletvekili dinledi. Eski Cumhurbaşkanları Mustafa Akıncı ve Mehmet Ali Talat’ın partisinin vekilleri oturuma katılmadı.

SİGARA FABRİKASIYDI

Erdoğan’ın KKTC’ye yeni Cumhurbaşkanlığı ve meclis binası yapma kararı, 47 yıllık bir ihmalin de temizlenmesi anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı binası, Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesi olduğu 1960 öncesi dönemden kalma ve İngiliz vali yardımcısının konutuydu. Erdoğan’ın konuşma yaptığı KKTC Meclis Binası, Cumhurbaşkanlığı binası gibi 1974 öncesinden kalma, Rumlara ait Dianellos sigara fabrikasıydı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara