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'Ayrı ayrı aday olmalılar'

#Muharrem İnce#Seçim#Memleket Partisi
Ayrı ayrı aday olmalılar

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalılar. İnce de ayrı aday olmalı. HDP de aday çıkarmalı. Katılım yüksek olur” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerle dün kahvaltıda bir araya geldi. İnce, şunları söyledi:

“(Tek aday önerisi) Matematik bilmeyenlerin işidir, doğru değildir. Çatı adayla seçime gidilmesi katılımı düşürür. Kesinlikle çoklu aday olması lazım. Ama bu adaylar ikinci tura kalırsa, kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli. Emin olun, burada söz veriyorum, üyelere soracağız. 2022 sonbaharından önce seçim öngörmüyorum. Çanakkale Köprüsü’nü açmadan seçime gitmeyecektir. Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar. Muharrem İnce ayrı aday olmalı. HDP aday çıkarmalı. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Sayın Erdoğan birinci turda yüzde 51’i alıyorsa zaten yapacak bir şey yok. Herkes (Kılıçdaroğlu’nun) dostları arasına giriyorsa biz de dostu sayılırız yani. Canınızı sıkmayın. Biz de düşman değiliz.”

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#Muharrem İnce#Seçim#Memleket Partisi