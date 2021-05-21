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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon! Klip çekip yayınlamışlar

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suça teşvik edici sözlerin bulunduğu bir klip çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

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  • Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon
  • Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon
  • Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon
  • Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere yönelik bu sabah 'Zincir’ adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskında 14 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi.

Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin 'Suç örgütü kurmak', 'Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan gözaltına alındıkları bildirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 14 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Torbalı Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon Klip çekip yayınlamışlar

VİDEO ÇEKMİŞLER

Kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan şüphelilerin suça teşvik edici sözlerin bulunduğu müzik klibi çektiği tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobiller, pitbull köpekler ve beyzbol sopaları ve silahlı oldukları görüntülerin yer aldığı kısa klipler çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ayrancılar mini Kolombiya çetesine operasyon Klip çekip yayınlamışlar

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