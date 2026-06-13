Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli cezaevinde

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Evine kargocu kılığında ve şapkalı şekilde yüzünü gizleyerek gelen şüpheli tarafından tabancayla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kurşunla vurulan Kanbur, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayetten 10 yıl sonra dosyanın yeniden ele alınması ve olaya ilişkin 4 bin saat kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu şüpheli Bülent Gündüz’ün kimliği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Sarıyer’de bir pastanede pastacı olarak çalışan Gündüz ile cinayetin azmettiricisi oldukları öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Gündüz “Akrabamızdı, dansözlük yaptığı için insanlar bizimle dalga geçiyordu. Dayanamadım, öldürmeye karar verdim” dedi. Azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar ise haklarındaki suçlamayı reddetti.

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Bülent Gündüz cinayeti itiraf etmişti.

OLAY YERİNDE CİNAYETİ ANLATTI

Bülent Gündüz, önceki gün olay yerine götürülerek yaptırılan keşifte de cinayeti nasıl işlediğini detaylı bir şekilde anlattı. Keşif çalışmasında 10 yıl önceki vahşeti tekrar canlandıran Gündüz, “Zile bastım, ‘Kim o?’ dedi, ‘Paketiniz var’ dedim, açtı. Kapıda beni tanıdı, küfürlü konuşmaya başlayınca bende çıkardım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim. Hava yağmurluydu, üzerimde şapka, mont vardı. Avcılar’da metrobüse bindim, Mecidiyeköy’de indim yürüye yürüye geldim. Aile yapıma tersti, aile büyüklerimden, aile geçmişimden dolayı, ailemde öyle bir insan olmaması lazımdı. Dansözdü. Teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Gündüz ve 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Aynur Kanbur, Mezdeke grubunun üyesiydi.



Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL