Aynısını yaparız

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Partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çektikten sonra şunları söyledi: “Savunma sanayide bizim ithalat ihracatımız neydi nereye geldik? Bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin’e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail’e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek...”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD kongresinde yaptığı konuşmaya atıfla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın da TBMM’de konuşmaya davet edilmesi gerektiği yönündeki söylemlere de yanıt veren Erdoğan “Mahmud Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor” dedi.

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BÖYLE BİR PARA YOKTU

Ekonomideki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan “Şu anda gayrisafi milli hasılası 1 trilyon 411 milyar dolara çıkmış bir Türkiye var. Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu. İhracatımız 36 milyar dolardı ama şimdi 250 milyar doları yakaladık. Daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

SIKINTILARI GİDECERECEĞİZ

Rizeli hemşehrilerinin sorunlarını da yakından takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Rize’den de farklı bir ses çıkması lazım. Rize’de yaşayan kardeşlerimin, belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. İşte dün ve evvelsi gün bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bu doğalgaz şikayetlerini de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar ve oraları takip ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda doğalgaz sıkıntılarını da gidereceğiz” dedi.

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KOMŞULARA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde dün Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabaları ile bir araya geldi. Erdoğan, ardından Rize İyidere Lojistik Merkezi’ni de havadan helikopterle inceledi. (ANKARA)