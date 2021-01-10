Aynı zihniyeti Gezi’de gördük

Dün İstanbul’dan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışına canlı yayınla bağlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİSİ YOK

“Rutin bir atamayı, üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütüyle iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tip eylemlerin, demokrasiyle, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını, mülkünü yağmalarken gördük. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ne, özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde, insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ’ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde neticeyi beklerken gördük. Dünyada ve Türkiye’de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için, ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olmak konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var. Türkiye 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacak, 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecek.

‘TÜRKİYE’Yİ SUÇLAYANLARI TAKİPTEYİZ’

Terörün imasına bile tahammül göstermeyenler, yıllarca bizim terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. ABD’de son günlerde yaşanan hadiselerde benzer tepkilere şahit olduk. Batı dünyasının kendisini, demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir özeleştiriye tabi tutması zorunlu hale gelmiştir. Bu özeleştiri yapılmazsa, dünya yeni bir yol ayırımına gelmiş demektir.

Türkiye’yi demokrasiyi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların, karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini takip ediyoruz. Sosyal medyayı hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atıyorlar. Toplumun huzurunu bozan, devletin işleyişine saldıran marjinal kesimlerin eylemlerine orantısız sertlikte müdahale yoluna gidiyorlar. Köken, renk, inanç, kültür gibi ayırımların üstüne çıkacak, adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Kadim medeniyet birikimimizle, insanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza, inanıyoruz.”

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılmasıyla ilgili, “Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgemizdeki tüm şehirlerimiz arasındaki ulaşım daha kolay, konforlu ve hızlı hale gelecektir. Özellikle Eğil kavşağındaki trafiği, kesintisiz ve güvenli hale getiren bu proje ile vakitten ve akaryakıttan da önemli bir tasarruf sağlanacaktır” dedi.

Bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AVRUPA’DA’

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı görüşmede, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu, yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüklerini ifade etti.