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Aynı yöntemi sınır ötesine taşımışlar! İstanbul'dan ulaşıp çok sayıda Avrupalıyı dolandırdılar... Şebeke çökertildi

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#İstanbul#Şebeke#Dolandırıcılık
Aynı yöntemi sınır ötesine taşımışlar İstanbuldan ulaşıp çok sayıda Avrupalıyı dolandırdılar... Şebeke çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 11:02

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerindeki kişileri arayarak kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

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Bakan Gürlek, operasyona ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.

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İstanbul’da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.

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Maslak’ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda İstanbul’da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

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#İstanbul#Şebeke#Dolandırıcılık

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