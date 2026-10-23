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Aynı yöne gidiyorlardı kaza şarampolde bitti! Minibüsteki 11 yolcu yaralandı

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#Van Trafik Kazası#Minibüs Kazası#Gürüpınar İlçesi
Aynı yöne gidiyorlardı kaza şarampolde bitti Minibüsteki 11 yolcu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 13:31

Van’ın Gürpınar ilçesinde aynı yönde seyreden TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Aynı yöne gidiyorlardı kaza şarampolde bitti Minibüsteki 11 yolcu yaralandı

Aynı yöne giden TIR’la, yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

Aynı yöne gidiyorlardı kaza şarampolde bitti Minibüsteki 11 yolcu yaralandı

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Aynı yöne gidiyorlardı kaza şarampolde bitti Minibüsteki 11 yolcu yaralandı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Van Trafik Kazası#Minibüs Kazası#Gürüpınar İlçesi

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