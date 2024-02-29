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Aynı yöne giden otomobillerin kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Adana#Kaza
Aynı yöne giden otomobillerin kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 12:30

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpışıp yol kenarındaki toprak alana düştüğü kazada Zekiye ve Emine Taşkın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil, demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye ve Emine Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yöne giden otomobillerin kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Adana#Kaza

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