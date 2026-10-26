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Aynı yönde giden tanker ile TIR çarpıştı: Sürücü kabinde can verdi

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#Trafik Kazası#Konya#Süt Tankeri
Aynı yönde giden tanker ile TIR çarpıştı: Sürücü kabinde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 11:48

Konya yakınlarında aynı yöne giden süt tankeri ile TIR'ın karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan tanker sürücüsü ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamazken diğer aracın yaralı sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet İbican yönetimindeki 42 KK 766 plakalı süt tankeri, aynı yönde giden Harun Kırat'ın kullandığı 42 FLJ 12 plakalı patates yüklü TIR'la çarpıştı.

Aynı yönde giden tanker ile TIR çarpıştı: Sürücü kabinde can verdi

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Harun Kırat yaralandı, araç içinde sıkışan diğer sürücü Ahmet İbican'ın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı yönde giden tanker ile TIR çarpıştı: Sürücü kabinde can verdi

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İbican'ın cansız bedeni ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Harun Kırat ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Trafik Kazası#Konya#Süt Tankeri

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