MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAynı taktikle 12 aracı çaldılar!
GeriGündem Aynı taktikle 12 aracı çaldılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Aynı taktikle 12 aracı çaldılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aynı taktikle 12 aracı çaldılar!
Abone Olgoogle-news

Ankara'da hacizli araçları otoparka götürme bahanesiyle çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'Garaj' operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini maliyede memur olarak tanıtan 2 kişinin, hacizli 12 aracı otoparka çekme bahanesiyle çaldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin 2 aylık teknik takibi sonucu, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şafak vakti şüphelilerin evlerine 'Garaj' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında otoparkçı, yedek parçacı ve çekici sürücülerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Çalınan 12 araç ise polis ekipleri tarafından bulunarak yediemin otoparkına çekildi.

Aynı taktikle 12 aracı çaldılar

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle