Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci patlama

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Pazaryeri Mahallesi 2732'nci Sokak’ta sabah saatlerinde düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan havai fişekler patladı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 16 personelle 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üzerinde bulunan dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, 8 Temmuz’da yine aynı sokakta bulunan ve düğün organizasyon malzemeleri satan başka bir iş yerinde de sabah saatlerinde yangın çıkmış ve havai fişekler patlamıştı. Bu yangında da iş yeri ve üzerindeki 2 daire zarar görmüştü.

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bazı yanıcı maddelerin genleşip tutuşabileceği ve yangınların bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.