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Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci patlama

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#Batman#Havai Fişek Patlaması#İş Yeri Yangını
Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci patlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 12:54

Batman'da düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında içerideki havai fişekler patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 1 hafta önce de yine aynı sokakta yine düğün organizasyonu malzemesi satan başka bir iş yerinde yangın çıkmıştı.

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Pazaryeri Mahallesi 2732'nci Sokak’ta sabah saatlerinde düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan havai fişekler patladı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 16 personelle 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üzerinde bulunan dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci patlama
AYNI SOKAKTA BAŞKA BİR İŞ YERİ DE YANMIŞTI

Öte yandan, 8 Temmuz’da yine aynı sokakta bulunan ve düğün organizasyon malzemeleri satan başka bir iş yerinde de sabah saatlerinde yangın çıkmış ve havai fişekler patlamıştı. Bu yangında da iş yeri ve üzerindeki 2 daire zarar görmüştü.

Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci patlama

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bazı yanıcı maddelerin genleşip tutuşabileceği ve yangınların bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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#Batman#Havai Fişek Patlaması#İş Yeri Yangını

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