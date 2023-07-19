Aynı silahla birbirlerini vurdular

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Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan’a ateş açtı. Tamer Yatan yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile bu kez Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybettiler. m Nabi YAZICI / DHA