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Aynı silahla birbirlerini vurdular

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#Kocaeli#Körfez#Körfez Belediyesi
Aynı silahla birbirlerini vurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında, Körfez Belediyesi’de teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın’ın bulunduğu güvenlik kulübesinin içine girdi.

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Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan’a ateş açtı. Tamer Yatan yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile bu kez Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybettiler. m Nabi YAZICI / DHA

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#Kocaeli#Körfez#Körfez Belediyesi