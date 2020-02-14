Aynı odada yattığı annesini uyurken öldürdü

Olay, Kandıra Balaban Mahallesi Çıraklı mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Emrah D., aynı odada yattığı annesi Fatma D.'ye, uyurken av tüfeği ile ateş etti. Evden gelen silah sesini duyanlar 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma D., ağır yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinden vurulduğu öğrenilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, Emrah D.'yi gözaltına alarak, olayda kullanılan tüfeğe el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.