×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA SPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aynı mahalledeki 55 kişi mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurdu

Güncelleme Tarihi:

#Zehirlenme#Orhaneli#Mide Bulantısı
Aynı mahalledeki 55 kişi mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 17:55

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi’nde, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 55 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Olay, bugün öğleden sonra Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan ve aralarında bayram ziyareti için gelenlerin de olduğu 55 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Rahatsızlanan kişiler, kendi imkanlarıyla Orhaneli Devlet Hastanesi’ne gidip tedavi altına alındı. Bazı hastaların ise Bursa’daki farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.

Aynı mahalledeki 55 kişi mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurdu

‘NEDENİ TAHLİLLER SONRASI NETLEŞECEK’

Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, “Mahallemizde sudan kaynaklandığı sanılan bir zehirlenme olayı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlarımız hastanelere başvurdu. Zehirlenmenin nedeni yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak” dedi.

Haberin Devamı

Aynı mahalledeki 55 kişi mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurdu

Közkurt ayrıca normalde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahallede, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin gelmesiyle nüfusun 350-400 kişiye kadar çıktığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zehirlenme#Orhaneli#Mide Bulantısı

BAKMADAN GEÇME!