Aynı köprüye yine TIR çarptı... Ölümüne gidiş

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İSTANBUL Bakırköy’de, dün 11.30 sıralarında sahilyolu Rauf Orbay Caddesi’nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M.’nin kullandığı 35 BCJ 694 plakalı TIR, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki altgeçitte köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki 34 HL7642 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün üstüne devrildi. Daha hızlı olması sebebiyle, dorse üzerine devrildiğinde arka tekerlekleri havalanmasına rağmen otobüs TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs, savrularak Tamer S.’nin kullandığı 34 CDY 011 plaka otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol Florya yönünde trafiğe kapatıldı.

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Kazada, TIR şoförü ile İETT otobüsündeki yolculardan İbrahim T, Beyhan T, Eda T, Bilge S. ve Duygu S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsten tahliye edilen yolcular da yol kenarındaki yeşil alanda olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları 3 saatlik çalışmaların sonucunda ilk önce otobüs, ardından da TIR ve dorsesi vinç yardımıyla çekiciye bağlanarak kaldırılıp yol ulaşıma yeniden açıldı.

KAZALAR ŞOFÖR HATASI

Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TIR şoförlerinin köprü ile üst ve alt geçitlerin yüksekliklerine dikkat etmemelerinin kazaları tetiklediğini vurgulayarak, bireylerin küçük yaşlarda bilinçlendirilmesi, cezaların da daha caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

İLK OLAY DEĞİL

Mart 2024’te de TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu, aynı altgeçide çarpmış ve 4 kişilik bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin üstüne dorsesi düşmüştü. 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Aynı altgeçide Temmuz 2024’te de Fatih Demir’in kullandığı TIR çarpmış, kazada TIR ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

Nisan 2023’te yine TIR’ın dorsesi aynı altgeçide çarptıktan sonra o dönem Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Yaralanan Dunston ölümden dönmüştü.

ŞOFÖR KADAR ŞİRKETLER DE SORUMLU

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Genel Başkan Yardımcısı Alpay Lök, üst geçidin bulunduğu noktada genellikle konteyner taşıyan TIR’ların çarptığını, bu yük taşıyan TIR’larda yükseklik sorunu bulunduğunu belirtti.

Lojistik taşıma yapan firmaların TIR ve yükün toplam yüksekliğine göre İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından güzergâhlarının belirlenmesinin önemli olduğunu aktaran Lök, bu tür kazaların yaşanmaması için firmaların güzergâhlarını iyi belirlemesi ve denetimlerini de yapması gerektiğini vurguladı. Lök, üst geçidin bulunduğu noktada trafik levhalarının bulunmasına rağmen kazaların yaşandığına dikkati çekerek, tırların bu güzergâhlara girmesinin engellenmesi gerektiğini kaydetti. Kazanın ucuz atlatıldığını dile getiren Lök, aynı noktada tekrar kazaların yaşanmaması için yetkili kurumların tüm tarafların içinde bulunduğu bir çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

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Alpay Lök, kurumsal denetimin önemine işaret ederek, kazalarda tek sorumlu olarak tır şoförünün görülmemesi gerektiğini, şirketlerin de bu konuda yükümlülüklerinin bulunduğunu anlattı. Lök, Rauf Orbay Caddesi’ni kullanan konteyner taşıyan tırların ortalama 1.5 ayda bir, aynı noktada kaza yaptığına dikkati çekerek, “Trafik kazaları bir nedenden olmuyor. Birden fazla neden bir araya geliyor, öyle oluyor. Burada da birden fazla neden var. Bunlardan iki tanesi de tırın olması gerekenden daha yüksek olması. Zaten oradan geçmeyin diye işaretler var, onların dikkate alınmaması.” ifadelerini kullandı.