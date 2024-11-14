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Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji
Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:02

Mersin’in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, bahar havasının yaşandığı kıyı şeridinde tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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Türkiye'nin tarım ve turizm merkezlerinden Mersin'de iki mevsim birden yaşanıyor. Toros Dağları’nda soğuk hava ve kar, hayatı olumsuz etkilerken, sahil kesimlerinde ise hava sıcaklığı 24 derecelerde seyrediyor.

Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

Öğrencilerin ara tatili nedeniyle turizmde hareketliliğin yaşandığı Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi bölgesinde tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Kimi vatandaşlar sahilde kitap okuyup yürüyüş yaparken, kimisi de 23 derece sıcaklığındaki denize girip yüzüyor.

Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

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'YILIN 300 GÜNÜ GÜNEŞ VAR'

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, hareketlilikten memnun olduklarını söyleyerek, “Kasım sonlarına doğru geliyoruz. Kentimizde Toros Dağları'nda kar yağdı ama Kızkalesi’nde bahar havası hakim.

Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

Öğrencilerin tatillerini de fırsat bilen misafirlerimiz geldi. Tatili fırsata çeviriyorlar. Sadece kum, deniz, güneş değil çevredeki tarihi mekanlar da ziyaret ediliyor. Çok şanslı bir noktadayız. Yılın 300 günü güneş var, hava sıcak.

Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

Önümüzdeki yıllarda bu şansı bir fırsata çevirmek için çalışmalar yapacağız. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılması da turizm açısından büyük bir şans. Herkesi bu güzelliğin tadını çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.

Aynı ilde iki mevsim: Birinde soğuk hava ve kar diğerinde deniz keyfi

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji

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